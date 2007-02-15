Если бы президентские выборы состоялись сегодня (опрос)

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за премьер-министра, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 30,1% респондентов (в декабре 2006 года - 29,2%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Агентства социальных исследований “АСД”, доктор философских наук, профессор Валерий ЗАГОРОДНЮК.

По его словам, согласно данным опроса, проведенного “АСД”, на втором месте - лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО (24,2% против 21,9% в декабре), дальше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО (10,3% против 10%), лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО (5% против 4,3%), председатель Верховной Рады, лидер социалистов Александр МОРОЗ (3,4% против 3,6%), экс-председатель ВР Владимир ЛИТВИН (2,8% против 2,9%), лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО (2,7%, как и в декабре 2006 года).

Респонденты также получили вопрос “Если во второй тур выборов Президента попадут следующие пары кандидатов, то за кого Вы проголосуете?”. Были предложены пары участников второго тура президентских выборов: В.ЮЩЕНКО-В.ЯНУКОВИЧ; Ю.ТИМОШЕНКО-В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО-В.ЯНУКОВИЧ.

По данным исследования, в случае прохождения во второй тур выборов В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА победит В.ЯНУКОВИЧ (29% против 41,7%). Если попадут Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, то уверенную победу одержит лидер БЮТ (37,7% против 18,4%).

Наиболее вероятным В.ЗАГОРОДНЮК назвал вариант, когда во второй тур проходят Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, при этом лидер БЮТ опережает В.ЯНУКОВИЧА на 1,2% (39,7% против 40,9%).

В.ЗАГОРОДНЮК отметил, что, учитывая социологическую погрешность, у лидера БЮТ появились реальные шансы победить на выборах Президента Украины.

“АСД” проводила всеукраинское социологическое исследование 2-12 февраля. Всего было опрошено 2600 человек во всех областях Украины, Крыму и Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.