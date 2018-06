В Киеве проходит второй полуфинал Евровидения-2017 (событие завершено)

В Киеве сегодня, 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцену песенного конкурса выйдут 18 участников, 10 из которых получат возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

Кроме того, продюсеры конкурса обещают, что в этот вечер ведущие Евровидения-2017 будут петь, играть на музыкальных инструментах и танцевать.

Читайте такжеЕвровидение-2017 в Киеве: иностранцы поделились впечатлениями от конкурса и города

Что же касается голосования, то будут голосовать национальные жюри, зрители стран-участниц второго полуфинала, а также две страны "Большой пятерки" – Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса Украина.

После объявления оценок национальных жюри представителями каждой страны ведущие озвучивают количество баллов, которое получил каждый конкурсант по результатам зрительского голосования, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов. Все оценки появляются на экране в прямом эфире.

Следовательно, сегодня вечером на сцену выйдут Евровидения выйдут: Тияна Богичевич - In Too Deep (Сербия), Натан Трент - Running On Air (Австрия), Яна Бурческа - Dance Alone (Республика Македония), Клаудия Фениелло - Breathlessly (Мальта), Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния), O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды), Джоси Папай - Origo (Венгрия), Аня - Where I Am (Дания), Брендан Мюррей - Dying To Try (Ирландия), Валентина Монетта и Джимми Уилсон - Spirit Of The Night (Сан-Марино), Жак Худек - My Friend (Хорватия), JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия), Timebelle - Apollo (Швейцария), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь), Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария), Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва), Койт Тооме и Лаура Пилдвере – Verona (Эстония), IMRI - I Feel Alive (Израиль).