Пир во время чумы: в НБУ раздают премии в сотни тысяч гривень за "личное мнение"

Об этом на своей странице написал журналист 1+1 Александр Дубинский.

Так, он опубликовал скрин ответа члена совета НБУ Милованова на вопрос, за что ему заплатили 700 тысяч гривень за ноябрь-декабрь 2016 года.

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"Пока лично я потратил очень много времени в ноябре и декабре на привлечение внимания к вопросу инфляционного таргетирования и защиты этого режима от предлагаемых альтернатив (продуктивные эмиссии, запуск экономики с помощью НБУ и т.д.). Также я потратил время, когда составлял личное мнение о том, что на самом деле происходит/произошло с Приватом и что происходит с другими банками, как принимаются решения о признании их неплатежеспособными и т.д.", - обосновал свою "премию" Милованов.

Новый состав совета НБУ, который был сформирован в конце октября 2016 года, получил 2 млн грн денежного вознаграждения. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, передает Лига.

Глава совета Богдан Данилишин 22 декабря 2016 года задекларировал получение от НБУ 194,811 тыс. грн в форме "вознаграждения члена совета НБУ". А 28 декабря он сообщил о получении еще 154,85 тыс. грн (суммарно 349,661 тыс. грн).

Виктор Козюк 22 декабря сообщил о получении 174,305 тыс. грн, а 30 декабря - еще 138,55 тыс. грн (312,855 тыс. грн). Такие же суммы задекларировали Вера Рычаковская, Василий Фурман и Елена Щербакова.

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Соответствующих данных от заместителя главы совета НБУ Тимофея Милованова в реестре нет.

Согласно новой редакции закона "О Национальном банке", за выполнение своих функций совет получает вознаграждение за счет НБУ. Это не касается только председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой, которая также входит в совет.

Размер ежегодного вознаграждения члена совета не может быть выше четырехкратного максимального размера зарплаты члена правления Нацбанка.

Методика определения вознаграждения членов совета НБУ была принята его решением N1 9 декабря 2016 года, но до сих пор не опубликована.