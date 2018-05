Queen едет в Харьков

12 сентября в 19.00 в Харькове на площади Свободы состоится благотворительный концерт британской рок-группы Queen и Пола РОДЖЕРСА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила основательница благотворительного Фонда "АнтиСПИД", инициатор приезда британских музыкантов в Украину Елена ФРАНЧУК.

Благотворительный концерт Queen в Харькове откроет европейское турне группы.

Приезд этой группы в Украину проходит в рамках программы Фонда "АнтиСПИД" "На краю".

«Музыканты группы выйдут к украинцам не только петь наши любимые песни, но и говорить с украинской молодежью о проблеме ВИЛ/СПИДа, - сказала основательница фонда. - Потому что они, как никто другой, знают о важности этой проблемы. Потому что они потеряли не только своего соратника, но и друга Фредди Меркюри. Поэтому они будут говорить искренне, от души. Они убеждены, что их услышат".

«Это будет не только концерт, а большое шоу, какого еще не видела Украина», - сказала Е.ФРАНЧУК.

За неделю до концерта начнется информационная работа со студентами и молодежью. Будут работать около 200 волонтеров на вокзалах, станциях метро, они будут раздавать информационные материалы о ВИЧ/СПИД.

По словам Е.ФРАНЧУК, Queen выступит именно в Харькове, потому что это самый крупный студенческий город Украины.

На вопрос, каким образом удалось убедить Queen приехать в Украину, Е.ФРАНЧУК ответила: «После концерта в Киеве сэра Элтона ДЖОНА и Пола МАККАРТНИ стало легче договариваться».

Она также сообщила, что билеты в VIP-ложу будут стоить от 2,5 тыс. долларов.

Группа накануне концерта прибудет в Киев, где ее участники вместе с Е.ФРАНЧУК проведут совместную пресс-конференцию. Состоится также светский прием.

Оборудование для концерта специально будет доставлено в Украину на двух самолетах Ан-124 7-го сентября в 12 сорокафутовых контейнерах.

Концерт будет проходить под лозунгом: «Life must go on! Не дай СПИДу разрушить твою жизнь!».