Обстрел банка в Одессе: полиция рассматривает версию умышленного повреждения имущества (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сведения по факту случившегося в ночь на 26 апреля внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также - ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатыми веществами).

Как отметили в главке, предварительно установлено, что злоумышленник из реактивного противотанкового гранатомета (РПГ-26) совершил выстрел в помещение банка "Пивденный", расположенного по ул. Краснова 6-А. Повреждены металлические стойки секций и стеклянных панелей, а также лифтовая шахта финансового учреждения. Пострадавших нет.

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"В ходе осмотра места происшествия изъяты фрагменты металла. Кроме того, по ул. Краснова, между деревьями, обнаружен предмет, похожий на корпус реактивной противотанковой гранаты, который изъят с места происшествия. Все вещдоки направлены на экспертное исследование", - отметили в отделе.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 25 апреля около 23.30 в шахте лифта административного здания банка "Пивденный", расположенного по улице Краснова, произошел взрыв.

Во время осмотра территории через дорогу, напротив здания банка - в кустах, полицейские обнаружили "РПГ-26", с которого были осуществлены выстрелы в здание. Главное отделение банка "Пивденный" в Одессе расположено в пятиэтажном здании – в жилом секторе, рядом с этим финансовым офисом – оживленная скоростная магистраль, соединяющая Киевский район города с историческим центром.