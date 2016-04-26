В Одессе здание банка обстреляли из гранатомета: опубликованы фото и видео

Взрыв, прогремевший в ночь на 26 апреля в офисе банка "Пивденный" в Одессе, произошёл в результате обстрела учреждения из гранатомёта "Муха".

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