В Одессе здание банка обстреляли из гранатомета: опубликованы фото и видео

07:37, 26 апреля 2016
Общество
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Взрыв, прогремевший в ночь на 26 апреля в офисе банка "Пивденный" в Одессе, произошёл в результате обстрела учреждения из гранатомёта "Муха".

Отстрелянный тубус от гранатомёта нашли в кустах через дорогу от здания: по всей видимости, стрелок или стрелки попросту выбросили его, оставив правоохранителям важную улику, передает Таймер.

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