В Одессе здание банка обстреляли из гранатомета: опубликованы фото и видео
07:37, 26 апреля 2016Общество
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Взрыв, прогремевший в ночь на 26 апреля в офисе банка "Пивденный" в Одессе, произошёл в результате обстрела учреждения из гранатомёта "Муха".
Отстрелянный тубус от гранатомёта нашли в кустах через дорогу от здания: по всей видимости, стрелок или стрелки попросту выбросили его, оставив правоохранителям важную улику, передает Таймер.
Читайте такжеВ Одессе неизвестные подожгли машину активиста "Дорожного контроля"Напомним, что в результате взрыва в офисе банка в Одессе пострадавших нет.
Видео с места взрыва у банка "Пiвденный" #Одесса#взрыв#банкпивденный#24tvua#tsn@24tvua@tsnua@poroshenkopic.twitter.com/l9HEEFIwI5— Oleg Sukhorukov (@imsukhorukov) April 25, 2016
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