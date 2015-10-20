При декоммунизации названий улиц и городов жители не должны идти в паспортный стол

Об этом говорится в разъяснении, обнародованном на сайте института.

"Согласно действующему законодательству, после переименования никто не должен бежать в паспортный стол, чтобы сделать отметку о новом адресе", - сказано в нем.

Однако отмечается, что граждане могут поменять данные об изменении места проживания в паспорте "разве что в том в случае, когда тоталитарное название в документе вас абсолютно раздражает".

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Институт национальной памяти констатирует, что такие изменения можно внести в паспорт, когда жителям будет удобно – "например, по достижении возраста, когда в паспорт надо вклеить новое фото, или при смене места жительства".

Кроме того, организация опровергает, что из-за переименований необходимо будет менять документы о собственности на недвижимость.

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"Документы собственности на квартиры, дома, земельные участки, любое другое имущество, в которых указаны старые названия, остаются действительными. Изменения в них надо будет вносить, только если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою квартиру, дом или иное имущество. В таком случае в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указана новое название", - говорится в сообщении.

В то же время вносить соответствующие изменения в уставные документы потребуется юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, однако эта процедура является бесплатной.

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Также в УИНП пояснили, что не надо будет менять техталоны на автомобили и номерные знаки.

"Владельцам автомобилей нечего волноваться. Переименование улицы не является изменением фактического места жительства, а потому и не является основанием для обязательной перерегистрации транспортного средства и внесении изменений в техпаспорт автомобиля. Его владелец сможет сделать это, когда будет продавать или дарить авто. На стоимости процедуры перерегистрации это не скажется, никаких дополнительных платежей не предусмотрено", - подчеркивают в институте.