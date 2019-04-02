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Дочь Пугачевой ужаснула сеть новым фото

15:21, 02 апреля 2019
Общество
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Оказалось, что на лице артистки - грим / фото instagram.com/orbakaite_k

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram неожиданный снимок — на ее лице видны следы побоев, синяки и кровь на губе.

Поклонники были напуганы подобным "зрелищем". Но позже оказалось, что это просто первоапрельская шутка. На лице Орбакайте – грим.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.

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Теги: #фото#Алла Пугачева