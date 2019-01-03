Группа KAZKA вновь поборется за право представить Украину на "Евровидении"
13:46, 03 января 2019Общество
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Это уже второй раз KAZKA будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.
Группа KAZKA примет участие в нацотборе на "Евровидение-2019" / скриншот
Популярная украинская группа KAZKA подтвердила свое участие в нынешнем нацотборе на "Евровидение-2019".
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Об этом сообщили в официальном аккаунте украинского национального отбора в Instagram.
"Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе", - говорится в сообщении.
Это уже второй раз KAZKA будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.
Как сообщал УНИАН, группа KAZKA перепел свой мегахит "Плакала" на английском.
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