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Группа KAZKA вновь поборется за право представить Украину на "Евровидении"

13:46, 03 января 2019
Общество
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Группа KAZKA примет участие в нацотборе на "Евровидение-2019" / скриншот

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Об этом сообщили в официальном аккаунте украинского национального отбора в Instagram.

"Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе", - говорится в сообщении.

Это уже второй раз KAZKA будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.

Как сообщал УНИАН, группа KAZKA перепел свой мегахит "Плакала" на английском.

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Теги: #группа KAZKA#евровидение нацотбор