Группа KAZKA вновь поборется за право представить Украину на "Евровидении"

Это уже второй раз KAZKA будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле.

Популярная украинская группа KAZKA подтвердила свое участие в нынешнем нацотборе на "Евровидение-2019". Читайте такжеГруппа Kazka рассказала, как относится к своей популярности в России Об этом сообщили в официальном аккаунте украинского национального отбора в Instagram. "Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе", - говорится в сообщении. Это уже второй раз KAZKA будет соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Израиле. Как сообщал УНИАН, группа KAZKA перепел свой мегахит "Плакала" на английском.

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