Украинская группа "Время и Стекло" впервые за долгое время выпустила новый клип (видео)

По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать.

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо". За полчаса с моента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров.

Видео размещено на канале группы в YouTube.

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По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать.

Солистка групы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе. Девушка одета в черный топ, черный комбинезон, на шее у нее дерзкий чокер, а в ушах металлические сережки. Кроме того, в клипе у певица рыжие волосы и короткая стрижка.

За полчаса с моента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров и более 4-х тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, ранее группа "Время и стекло" появилась на красной дорожки премии "M1 Music Awards".