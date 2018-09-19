Умерла народная артистка Украины (фото)
16:27, 19 сентября 2018Общество
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В 2004 году Кларе Попович-Лабик присвоили звание народной артистки Украины.
Сердце артистки остановилось 19 сентября / фото facebook.com/klara.labyk
Ушла из жизни народная артистка Украины, известная певица, солистка Закарпатского народного хора Клара Попович-Лабик.
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Ей было 74 года. Об этом на своей странице в Facebook написала ее коллега Марина Манзулич.
"Умерла наша коллега, Человек с большой буквы, почетный гражданин Ужгорода, любимица наших учеников, учитель музыки Попович-Лабик Клара Васильевна", - говорится в ее сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Киеве умер известный украинский музыкант Михаил Билык. Он играл в Cowboy Band, Memphis Belle и других коллективах.
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