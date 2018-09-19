Умерла народная артистка Украины (фото)

В 2004 году Кларе Попович-Лабик присвоили звание народной артистки Украины.

Ушла из жизни народная артистка Украины, известная певица, солистка Закарпатского народного хора Клара Попович-Лабик.

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Ей было 74 года. Об этом на своей странице в Facebook написала ее коллега Марина Манзулич.

"Умерла наша коллега, Человек с большой буквы, почетный гражданин Ужгорода, любимица наших учеников, учитель музыки Попович-Лабик Клара Васильевна", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве умер известный украинский музыкант Михаил Билык. Он играл в Cowboy Band, Memphis Belle и других коллективах.