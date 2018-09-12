В Киеве ушел из жизни известный музыкант (фото)

Сердце Михаила Билык, который играл в Cowboy Band, Memphis Belle и других коллективах, остановилось 8 сентября.

В Киеве умер известный украинский музыкант Михаил Билык. Об этом сообщил основатель группы "Воплі Відоплясова", фронтмен культовой рок-группы "Борщ" Юрий Здоренко на своей Facebook-странице.

По словам музыканта, сердце Михаила, который играл в Cowboy Band, Memphis Belle и других коллективах, остановилось 8 сентября.

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"Ушел из жизни мой друг, музыкант Михаил Билык. 25 лет мы вместе проходили творческий путь от создания группы "ЯЯЯ" до "ХАШ". Мы были очень близкими друзьями, и его уход - это огромная боль не только в моей душе, но и в душах всех, кто знал его близко", - рассказал Здоренко.

Как известно, Михаил Билык недавно отпраздновал 50-летний юбилей.

"Это был светлый, добрый человек, обладающий тонким чувством юмора, такта, сопереживания близким, и самое главное его качество - это порядочность и верность в дружбе. Он навсегда остается в моем сердце. Светлая память ему и покой его чистой душе", - написал Здоренко.