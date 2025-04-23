Ученые выяснили, почему во льдах Антарктиды образовалась дыра размером со Швейцарию

Антарктический морской лед образует покров на миллионах квадратных километров, но однажды ученые заметили огромный разлом размером со Швейцарию, который называют полыньей Мод-Райз. Теперь же исследователи смогли найти причину ее появления, пишет Earth.

В своем исследовании ученые из NASA и Университета Саутгемптона собрали информацию о том, как во льду появилось такое огромное отверстие. Для этого им пришлось подождать, когда лед снова замерзнет.

В издании объяснили, что полынья является разломом в морском льду, через который океан выпускает тепло и газы. В Антарктиде такие отверстия появляются, когда нарушается баланс меж слоями соленой и пресной воды в океане.

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По словам ученых, полынья Мод-Райз возникла в результате серии мощных штормов, атмосферных рек и эффекта, который известен как транспорт Экмана. Более того, в период с 1974 по 1976 год в этом месте каждую зиму оставалась гораздо большая дыра.

"Это поднятие глубинных вод помогает объяснить, как может таять морской лед. Но чтобы этот процесс продолжался, нужен дополнительный приток соли", - поделился профессор Гетеборгского университета Фабьен Роке.

Ученые предупредили, что такие явления имеют значение не только для Антарктики, но и всей Земли. Они отметили, что полыньи меняют циркуляцию воды, перенос тепла и влияют на образование плотных, богатых кислородом вод.

Более того, повторное возникновение полыньи связано с изменениями климата, подчеркнули ученые. Они заявили, что с 2016 года, впервые с 1970-х годов, фиксируется негативная тенденция состояния антарктического морского льда.

Другие исследования ученых

Ранее ученые рассказали, что "тихий Чернобыль" меняет поверхность Земли даже 80 лет после катастрофы. Эта катастрофа привела к тому, что из Аральского моря испарился огромный объем воды.

Кроме того, ученым наконец удалось разгадать одну из самых загадочных тайн космоса - почему богатые углеродом астероиды, которые довольно распространены в космосе, почти никогда не достигают поверхности Земли. Исследователи считают, что их открытие может изменить представление о формировании Солнечной системы.

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