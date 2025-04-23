Ученые выяснили, почему во льдах Антарктиды образовалась дыра размером со Швейцарию

Возникновение полыньи Мод-Райз встревожило ученых.

Антарктический морской лед образует покров на миллионах квадратных километров, но однажды ученые заметили огромный разлом размером со Швейцарию, который называют полыньей Мод-Райз. Теперь же исследователи смогли найти причину ее появления, пишет Earth.

В своем исследовании ученые из NASA и Университета Саутгемптона собрали информацию о том, как во льду появилось такое огромное отверстие. Для этого им пришлось подождать, когда лед снова замерзнет.

В издании объяснили, что полынья является разломом в морском льду, через который океан выпускает тепло и газы. В Антарктиде такие отверстия появляются, когда нарушается баланс меж слоями соленой и пресной воды в океане.

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По словам ученых, полынья Мод-Райз возникла в результате серии мощных штормов, атмосферных рек и эффекта, который известен как транспорт Экмана. Более того, в период с 1974 по 1976 год в этом месте каждую зиму оставалась гораздо большая дыра.

"Это поднятие глубинных вод помогает объяснить, как может таять морской лед. Но чтобы этот процесс продолжался, нужен дополнительный приток соли", - поделился профессор Гетеборгского университета Фабьен Роке.

Ученые предупредили, что такие явления имеют значение не только для Антарктики, но и всей Земли. Они отметили, что полыньи меняют циркуляцию воды, перенос тепла и влияют на образование плотных, богатых кислородом вод.

Более того, повторное возникновение полыньи связано с изменениями климата, подчеркнули ученые. Они заявили, что с 2016 года, впервые с 1970-х годов, фиксируется негативная тенденция состояния антарктического морского льда.

Другие исследования ученых

Ранее ученые рассказали, что "тихий Чернобыль" меняет поверхность Земли даже 80 лет после катастрофы. Эта катастрофа привела к тому, что из Аральского моря испарился огромный объем воды.

Кроме того, ученым наконец удалось разгадать одну из самых загадочных тайн космоса - почему богатые углеродом астероиды, которые довольно распространены в космосе, почти никогда не достигают поверхности Земли. Исследователи считают, что их открытие может изменить представление о формировании Солнечной системы.

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