"Тихий Чернобыль" привел к тому, что из Аральского моря испарился огромный объем воды.

Высохшее Аральское море в Центральной Азии продолжает подниматься, поскольку мантия Земли под ним выпячивается. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что в своем новом исследовании ученые говорят о том, что экологическая катастрофа, известная как "тихий Чернобыль", которая произошла в 1960-х годах, привела к тому, что из Аральского моря испарился огромный объем воды. Уже в 1986 году озеро разделилось на две части.

Ученые поделились, что за последние 80 лет Аральское море потеряло 1,1 миллиарда тонн воды. Это эквивалентно массе 150 Великих пирамид Гизы. Такое изменение вызвало небольшой отскок земной коры.

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"Поскольку вес воды в озере должен был оказать давление на подстилающую породу, предполагалось, что эта порода отскочит на небольшую часть первоначальной глубины, пока вес будет удаляться", - рассказал доцент кафедры наук о Земле в Университете Виктории Веллингтона в Новой Зеландии Саймон Лэмб.

В издании подчеркнули, что новое исследование показало, что земля продолжает подниматься даже спустя десятилетия после того, как вода испарилась. Более того, существует заметная выпуклость, которая простирается далеко за пределы первоначальной береговой линии Аральского моря.

Ученые заметили эту выпуклость с помощью спутникового метода дистанционного зондирования. По их словам, засушливая среда в регионе Аральского моря, который находится на границе между Узбекистаном и Казахстаном, позволяет легко фиксировать крошечные движения на земле.

Исследование показало, что в период между 2016 и 2020 годами в радиусе 500 километров вокруг центра Аральского моря земля выпячивается. Ученые обнаружили, что за период исследования она ежегодно увеличивалась в высоту примерно на 7 миллиметров.

"Аральское море, хотя оно никогда не было особенно глубоким, в период своего расцвета было достаточно широким, чтобы его вес ощущался в Земле на глубине от десятков до сотен километров. Это объясняется тем, что внешний прочный слой холодной породы не может выдержать вес такого широкого водоема, не погрузившись в более горячие и слабые породы", - объяснил Лэмб.

Другие исследования ученых

Ранее исследование ученых показало, что все розы когда-то были только одного цвета. По мере того, как розы эволюционировали и были одомашнены, у них появились новые цвета, четкие отметины на лепестках и способность цвести гроздьями.

Кроме того, научные эксперименты не всегда дают тот результат, которого ожидают ученые. Именно так произошло с одним неблагоразумным на первый взгляд исследованием, которое провели в США 40 лет назад. Спустя 40 лет после первоначального эксперимента ученые вновь исследовали экспериментальный участок и обнаружили там невероятное наследие.

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