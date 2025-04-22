Ученые считают, что их открытие может изменить представление о формировании Солнечной системы.

Ученым наконец удалось разгадать одну из самых загадочных тайн космоса - почему богатые углеродом астероиды, которые довольно распространены в космосе, почти никогда не достигают поверхности Земли. Это открытие может существенно изменить представление о формировании Солнечной системы и о том, как основные строительные блоки могли достичь Земли, пишет InterestingEngineering.

Также это открытие имеет важные последствия для будущих исследований астероидов и для оценки угроз от их возможного столкновения с Землей.

Отмечается, что Солнечная система буквально усеяна углеродными астероидами - как в главном поясе астероидов, так и ближе к Земле. По оценкам ученых, эти астероиды составляют почти половину всех метеоритов, падающих на нашу планету. Но среди метеоритов, которые удалось найти на Земле, они составляют лишь около 4%.

Видео дня

Новое исследование пролило свет на этот феномен. Согласно новым данным, эти космические камни могут разрушаться еще до того, как достигают атмосферы Земли, постепенно стираясь из-за воздействия высоких температур во время приближения к Солнцу.

"Мы давно подозревали, что слабый углеродный материал не выдерживает входа в атмосферу. Это исследование показывает, что многие из этих метеороидов даже не доходят до атмосферы: они распадаются из-за многократного нагрева во время прохождения вблизи Солнца", - пояснил исследователь Школы наук о Земле и планетах Университета Кертин и соавтор исследования Адриен Девильпуа.

В ходе исследования ученые проанализировали 7 982 траектории метеороидов и 540 потенциальных падений метеоритов, используя данные из 19 сетей наблюдения за болидами в 39 странах.

Издание отметило, что это открытие имеет серьезные последствия для нашего понимания происхождения жизни. Ученые говорят, что, несмотря на свою редкость на Земле, углеродные метеориты имеют огромную химическую ценность.

"Углеродные метеориты - это одни из самых химически первобытных материалов, которые мы можем изучать: они содержат воду, органические молекулы и даже аминокислоты", - сказал доктор Патрик Шобер, исследователь Парижской обсерватории и ведущий автор исследования.

Исследователи отмечают, что понимание того, какие объекты "отсеиваются" и почему, является ключом к составлению полной картины истории Солнечной системы и условий, которые в конце концов сделали возможным возникновение жизни на Земле.

Исследование также показало, что метеороиды, которые образуются в результате приливных разрушений - событий, когда астероиды распадаются после приближения к планетам, - особенно хрупкие и почти никогда не достигают поверхности Земли в целостном виде.

Ранее УНИАН рассказывал, что в NASA заявили о критической угрозе для Международной космической станции. Беспокойство специалистов вызвали трещины и утечка воздуха на борту станции. Они призвали увеличить финансирование, чтобы облегчить завершение работы МКС и предотвратить незапланированное схождение МКС с орбиты.

"МКС вступила в самый рискованный период своего существования", - сказал член комиссии Рич Уильямс, добавив, что существуют "растущие риски" для орбитальной станции.

Группа по безопасности также предупредила об угрозе аварийного схода станции с орбиты до того, как будет развернут USDV компании SpaceX. Это может иметь катастрофические последствия, поскольку космическая станция обрушится на населенные районы.

Вас также могут заинтересовать новости: