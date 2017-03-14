SpaceX отменила запуск ракеты Falcon из-за сильного ветра
Ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник EchoStar-23.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с телекоммуникационным спутником EchoStar-23 перенесен из-за сильного ветра. Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания SpaceX.
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«Запуск отменен из-за сильного ветра, работаем над возможностью осуществить следующую попытку запуска», - сообщает SpaceX.
Standing down due to high winds; working toward next available launch opportunity.— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2017
Напомним, запуск должен был состояться 14 марта в 7:34 утра по киевскому времени. Резервная дата запуска ракеты-носителя - 16 марта.
Как сообщает Космического центра Кеннеди, ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник EchoStar-23. Он должен обеспечить передачу телевизионного сигнала на территории Бразилии, рассчетный срок его эксплуатации составляет 15 лет.