SpaceX отменила запуск ракеты Falcon из-за сильного ветра

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с телекоммуникационным спутником EchoStar-23 перенесен из-за сильного ветра. Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания SpaceX.

Читайте такжеSpaceX намерена отправить космических туристов к Луне в 2018 году

«Запуск отменен из-за сильного ветра, работаем над возможностью осуществить следующую попытку запуска», - сообщает SpaceX.

Standing down due to high winds; working toward next available launch opportunity. — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2017

Напомним, запуск должен был состояться 14 марта в 7:34 утра по киевскому времени. Резервная дата запуска ракеты-носителя - 16 марта.

Как сообщает Космического центра Кеннеди, ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник EchoStar-23. Он должен обеспечить передачу телевизионного сигнала на территории Бразилии, рассчетный срок его эксплуатации составляет 15 лет.