SpaceX отменила запуск ракеты Falcon из-за сильного ветра

10:44, 14 марта 2017
Наука и IT
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Ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник EchoStar-23.

twitter.com/SpaceX

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с телекоммуникационным спутником EchoStar-23 перенесен из-за сильного ветра. Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания SpaceX.

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«Запуск отменен из-за сильного ветра, работаем над возможностью осуществить следующую попытку запуска», - сообщает SpaceX.

Напомним, запуск должен был состояться 14 марта в 7:34 утра по киевскому времени. Резервная дата запуска ракеты-носителя - 16 марта.

Как сообщает Космического центра Кеннеди, ракета-носитель Falcon 9 должна доставить на орбиту спутник EchoStar-23. Он должен обеспечить передачу телевизионного сигнала на территории Бразилии, рассчетный срок его эксплуатации составляет 15 лет.

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Теги: #SpaceX#Falcon 9#спутник