SpaceX отменила запуск ракеты Falcon из-за сильного ветра

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с телекоммуникационным спутником EchoStar-23 перенесен из-за сильного ветра. Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания SpaceX.

«Запуск отменен из-за сильного ветра, работаем над возможностью осуществить следующую попытку запуска», - сообщает SpaceX.

