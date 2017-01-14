SpaceX запустила ракету Falcon 9 впервые после сентябрьской аварии (фоторепортаж, видео)

Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании SpaceX, пуск состоялся в 12:54 по времени Восточного побережья США (19:54 по Киеву).

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Это первый пуск, осуществленный SpaceX с момента аварии ее ракеты Falcon 9 в сентябре прошлого года.

"Через 1 минуту и 17 секунд полет идет нормально", - уточнили в центре управления полетом SpaceX.

Менее чем через час после запуска нижняя ступень ракеты-носителя совершила управляемый спуск на морскую платформу в Тихом океане. "Операция прошла благополучно", - сообщила SpaceX.

Специалисты компании отрабатывают спуск нижней ступени для ее повторного применения при очередных запусках.

Как сообщали специалисты компании, авария при прошлом запуске в сентябре произошла из-за неполадок в одном из трех находящихся под высоким давлением баллонов, которые были расположены в баке с жидким кислородом во второй ступени ракеты.

*** Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская частная компания - производитель космической техники, которая разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9 с целью сделать их многоразовыми. Также компания разработала космический корабль Dragon, выводимый на орбиту Falcon 9 и предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции. Компания основана в 2002 году бывшим владельцем PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос.