Ученые представили робота, который чувствует боль

Исследователи из Ганноверского университета представили прототип робота, который чувствует боль, сообщает N+1.

Разработчики считают, что роботы, чувствующие боль, смогут быстро реагировать на потенциально опасную для них ситуацию и таким образом минимизировать вред не только для окружающих, но и для самих себя. Предлагаемая исследователями система поможет роботам классифицировать разную боль по степени опасности для собственных механизмов и электроники и реагировать на нее по-разному.

Для демонстрации своей разработки исследователи оборудовали промышленный манипулятор Kuka датчиком BioTac, имитирующим подушечку пальца. Датчик может определять силу нажатия и температуру, а алгоритм, управляющий поведением робота, решает на основании показаний датчика, какую именно боль испытывает робот.

Если боль слабая, то манипулятор старается плавно уйти от контакта с раздражителем, причем чем сильнее боль, тем более резко и быстро робот реагирует на нее.

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Также робот умеет определять угрозу условного ожога и уходит, например, от контакта со слишком горячими объектами.

Системы предотвращения столкновений с препятствиями или людьми в робототехнике применяются достаточно давно, однако из-за них роботам приходиться уходить от контакта, даже если он безопасен.