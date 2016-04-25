В китайском храме появился робот-монах (фото)

Робот был представлен публике еще в октябре 2015 года, однако попал в поле зрения крупных СМИ только сейчас, передает N+1.

Монах по имени Сиань-ар был создан в 2013 году как мультипликационный персонаж, а два года спустя был реализован в виде 60-сантиметрового робота. Сиань-ар может самостоятельно передвигаться, петь мантры и отвечать на несколько десятков простых вопросов посетителей храма Лунцюань («Драконов источник») о жизни и буддизме.

"Робот демонстрирует, что буддизм и современные технологии не должны противопоставляться, напротив, они могут взаимовыгодно дополнять друг друга", - объясняют создатели Сиань-ара.

По словам разработчиков, они уже работают над улучшенной версией робота-монаха с расширенной функциональностью.

Читайте такжеНа технологической ярмарке в Китае показали "живую" женщину-робота Jiajia (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в Японии стартовал проект, по которому фермеров заменят роботизированными аппаратами.