SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ракета должна вывести спутник SES-9 на орбиту.

Компания производитель ракеты SpaceX надеялась также осуществить посадку первой ступени ракеты на плавучую платформу. Однако, это вновь не увенчалось успехом.

Читайте такжеВ США успешно приземлилась многоразовая ракета New Shepard (видео)

Глава SpaceX Илон Маск сообщил в своем Twitter, что ракета совершила жесткую посадку, и напомнил, что компания и не ожидала, что посадка пройдет успешно.

Rocket landed hard on the droneship. Didn't expect this one to work (v hot reentry), but next flight has a good chance.