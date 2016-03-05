SpaceX с пятой попытки запустила ракету Falcon 9

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Ракета должна вывести спутник SES-9 на орбиту.

Компания производитель ракеты SpaceX надеялась также осуществить посадку первой ступени ракеты на плавучую платформу. Однако, это вновь не увенчалось успехом.

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Глава SpaceX Илон Маск сообщил в своем Twitter, что ракета совершила жесткую посадку, и напомнил, что компания и не ожидала, что посадка пройдет успешно.

Rocket landed hard on the droneship. Didn't expect this one to work (v hot reentry), but next flight has a good chance. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2016

Напомним, ранее SpaceX четырежды переносила запуск Falcon 9. Это второй из 12 запланированных на 2016 год запусков SpaceX, первый состоялся 16 января. Тогда компания также надеялась посадить многоразовую ступень ракеты на плавучую платформу в океане, но при посадке ступень была повреждена.

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Пуск ракеты должен был состояться в ночь на 25 февраля, его отменили из-за непогоды. Ракету попытались запустить на следующий день, но пуск перенесли менее чем за две минуты до старта из-за технических неполадок.