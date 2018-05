Вышла новая версия программы для создания собственной википедии

Компания JotSpot выпустила новую версию пакета программ, позволяющих создавать собственную википедию, сообщает Playfuls. JotSpot 2.0 расширяет набор онлайновых wiki-сервисов: кроме стандартных энциклопедических статей пользователи теперь получили возможность создавать фотогалереи, файловые архивы и календарь событий.

Компания JotSpot была основана в 2004 году и ее сервисы уже получили признание журнала Forbes "Best of the Web". Программная платформа JotSpot используется для ведения собственных энциклопедий крупнейшими компаниями, включая Intel и eBay, на сайтах которых можно найти статьи о деятельности компаний, написанные пользователями сети. Для правки статей необходима предварительная регистрация.

Стоимость месячной подписки на сервис JotSpot для неограниченного числа пользователей и энциклопедических статей составляет 199,95 доллара.

Лента.ру