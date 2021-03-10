Роскомнадзор заявил о том, что работа Twitter будет замедлена на всех мобильных устройствах и половине стационарных.

В России произошли сбои в работе государственных сайтов. Частично или полностью перестали открываться сайты Кремля, Совета Федерации, премьер-министра, Роскомнадзора, МВД, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономики.

В то же время пользователи Downdetector жаловались на сбои в работе одного из крупнейших провайдеров РФ — «Ростелекома». По данным на 11:02 жалоб было около 3 тыс., 91% которых касался проблем с интернетом, пишет vc.ru.

В «Ростелекоме» сообщили изданию, что произошел сбой в работе оборудования и в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена.

Как отмечает TJournal, о перебоях пользователи соцсетей сообщили сразу после того, как Роскомнадзор объявил о введении мер против Twitter. Ведомство заявило, что с 10 марта работа Twitter будет замедлена на всех мобильных устройствах и половине стационарных будто бы для «защиты российских граждан от влияния противоправного контента».

Читайте такжеВ Москве суд решил не сажать в тюрьму экс-полицейского, который обстрелял 13-летнюю школьницуПричина такого решения, по словам Роскомнадзора, в том, что с 2017 года соцсеть якобы не удаляет контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

Как именно российский регулятор собирается замедлять сервис и определять половину стационарных устройств, неизвестно. Однако, по словам источника РБК в одном из крупных интернет-провайдеров РФ, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона о суверенном Рунете.

В то же время в самом Роскомнадзоре утверждают, что между сбоями в работе сайтов госорганов и решением ведомства замедлить работу Twitter нет связи, а проблемы возникли из-за сбоя оператора сети «Ростелеком».

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Автор: Катерина Комолова