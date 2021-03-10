По данным Следственного комитета России, общая сумма взяток, полученных Коваленко и его помощником, составляет около 4,6 миллиона рублей.

В туалете министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко, задержанного за аферу с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19, нашли тайник с шестью миллионами рублей, что в пересчете составляет больше 80 тысяч долларов.

Об этом сообщает Рен ТВ.

Завернутые и спрятанные пачки банкнот чиновник сам показал представителям правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что против министра и его помощника возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки», а также «Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере» УК РФ.

По версии следствия, Коваленко и его помощник Рустам Туюнченков с июля по декабрь 2020 года неоднократно брали взятки в особо крупном размере.

За них сообщники обеспечивали коммерческим структурам Сибирского федерального округа победы в аукционах на предоставление права заключения прямых госконтрактов на поставку медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом и материалов для медучреждений региона.

По данным Следственного комитета России, общая сумма взяток, полученных Коваленко и его помощником, составляет около 4,6 миллиона рублей.

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Автор: Денис Прядко