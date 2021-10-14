Против мужчины завели дело, он уже задержан, выяснили журналисты.

В российском городе Хотьково Московской области в одном из домов 30-летний мужчина не давал спокойно жить соседям – в обнаженном виде бегал по подъезду, кричал, пытался выломать двери квартир и набрасывался на людей с угрозами самосожжения.

Мужчина часто приводит в подъезд знакомых, и один из них поджег детскую коляску, сообщил Telegram-канал 360tv.

По его данным, против мужчины завели дело по ст. 119 Уголовного кодекса России – "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.

Мужчина ранее отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. Он вышел на свободу год назад.

Читайте также"ПТСР от 3 сентября": в Москве посреди шоссе застыл полуголый мужчина (видео)Ранее в России начали уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая в городе Зима Иркутской области издевалась над якобы любовницей своего мужа.

СМИ узнали, что ревнивая россиянка раздела догола и обстригла несовершеннолетнюю, которую считала любовницей супруга.

Женщина требовала, чтобы несовершеннолетняя извинилась. "Я захочу, и ты сейчас сдохнешь! Голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды!" – говорила женщина.

Нападавшая задержана, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Автор: Екатерина Присяжнюк