Отмечается, что на войну против Украины берут всех - "слепых, хромых, инвалидов и давно выживших из ума стариков".

Министерство обороны Российской Федерации продолжает набирать осужденных из колоний ФСИН по секретному указанию президента России Владимира Путина. "Пушечное мясо" собирают в различных областях РФ.

"21.04.2023 в ИК-6 ГУФСИН по Челябинской области (г. Копейск) приезжал представитель минобороны в звании полковника для вербовки заключенных на так называемую "сво". Около 100 человек записали для отправки на фронт", - говорится в сообщении проекта Gulagu.net.

Такая же информация поступила на горячую линию проекта из других областей РФ. Так, в учреждения УФСИН по Курганской области представители Министерства обороны РФ приезжали дважды – 19 и 20 апреля.

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"По имеющейся информации из ИК-1 набрано около 40 человек. Из ИК-2 около 80", - указано в сообщении.

Кроме того, гастроли представителей минобороны РФ прошли и в Амурской области.

"Начали с ИК-2 (Возжаевка, строгий режим). 21.04.2023г. вербовали, около 70 человек набрали. Условия, как и по другим лагерям. Выезд на фронт на днях. Также прокатились по остальным колониям в УФСИН России по Амурской области. Я одного не понимаю, ведь очевидно что, от народа России этот факт не скрыть", - сообщается в еще одном заявлении.

Кроме того, полковники-мясники набирают "пушечное мясо" ИК-41 ГУФСИН Кемеровской области, ИК-4 УФСИН Тульской области, где записали уже более 200 человек.

"Гребут всех подряд: слепых, хромых, инвалидов, еле-еле передвигающих ноги и давно выживших из ума стариков, впрочем, проходят даже с диагнозом шизофрения. И это при том, что в 2022 году из ИК-4 уже вывезли более 200 осужденных (это уже четвёртая волна). Очень надеюсь, что когда Украина одержит победу, то все эти холуи, которые сейчас так стараются сдать чем больше людей на убой, понесут заслуженное наказание", - пишет проект Gulagu.net.

Также 24 апреля планируют набор "пушечного мяса" в ИК-13 УФСИН по Хабаровскому краю, где оперативник составлял списки "добровольцев" на войну.

Мобилизация в России - что известно

С осени 2022 года в РФ проходит скрытая мобилизация. Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в колониях нашел источник "пушечного мяса" для войны против Украины.

Позже из-за разногласий с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу "повар Путина" потерял право набирать "бойцов" в тюрьмах. С тех пор это право перешло Шойгу. Данную иформацию подтверждают российские СМИ. Так, журналисты насчитали, что в 35 российских регионах суммарно к началу 2023 года стало на 17 тысяч заключенных меньше.

Кроме того, украинские военные сообщают, что в рядах регулярной армии РФ появляются бринады из заключенных.

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