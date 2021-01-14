Он задавал девушке вопросы интимного характера и показывал неприличные жесты.

Еще одна девушка назвала себя жертвой таксиста из Санкт-Петербурга, который мастурбировал во время поездки.

Читайте такжеВ Москве слесарю два раза за праздники доставали гаечный ключ из заднего проходаОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

«После публикации видео с «эротической поездкой» в такси того самого водителя опознала ещё одна из его пассажирок - она тоже недавно ехала в Пулково», – говорится в сообщении.

«Он сидел и своей правой рукой что-то теребил», - рассказала она.

По словам россиянки, она вызвала такси, чтобы доехать до аэропорта. Водитель начал задавать девушке вопросы интимного характера и делать неприличные жесты.

Недалеко от аэропорта таксист остановился, но не смог объяснить, почему не продолжает поездку. Ей пришлось позвонить другу, после чего водитель поехал дальше.

Таксист мастурбировал при пассажирке

!2 января другая жительница Санкт-Петербурга рассказала, как этот же таксист смотрел порно и самоудовлетворялся при ней во время поїздки.

Таксист интересовался у девушки, когда у нее был первый секс. По ее словам, сначала ей показалось, что он смотрит порно, но потом это стало очевидно.

За нанесенный моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН