Таксист мастурбировал при пассажирке / скриншот

Еще одна девушка назвала себя жертвой таксиста из Санкт-Петербурга, который мастурбировал во время поездки.

Читайте такжеВ Москве слесарю два раза за праздники доставали гаечный ключ из заднего проходаОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

«После публикации видео с «эротической поездкой» в такси того самого водителя опознала ещё одна из его пассажирок - она тоже недавно ехала в Пулково», – говорится в сообщении.

«Он сидел и своей правой рукой что-то теребил», - рассказала она.

По словам россиянки, она вызвала такси, чтобы доехать до аэропорта. Водитель начал задавать девушке вопросы интимного характера и делать неприличные жесты.

Недалеко от аэропорта таксист остановился, но не смог объяснить, почему не продолжает поездку. Ей пришлось позвонить другу, после чего водитель поехал дальше.

Таксист мастурбировал при пассажирке

  • !2 января другая жительница Санкт-Петербурга рассказала, как этот же таксист смотрел порно и самоудовлетворялся при ней во время поїздки.
  • Таксист интересовался у девушки, когда у нее был первый секс. По ее словам, сначала ей показалось, что он смотрит порно, но потом это стало очевидно.
  • За нанесенный моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.

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Автор: УНИАН