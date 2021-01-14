Еще одна девушка назвала себя жертвой таксиста из Санкт-Петербурга, который мастурбировал во время поездки.
Читайте такжеВ Москве слесарю два раза за праздники доставали гаечный ключ из заднего проходаОб этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.
«После публикации видео с «эротической поездкой» в такси того самого водителя опознала ещё одна из его пассажирок - она тоже недавно ехала в Пулково», – говорится в сообщении.
«Он сидел и своей правой рукой что-то теребил», - рассказала она.
По словам россиянки, она вызвала такси, чтобы доехать до аэропорта. Водитель начал задавать девушке вопросы интимного характера и делать неприличные жесты.
Недалеко от аэропорта таксист остановился, но не смог объяснить, почему не продолжает поездку. Ей пришлось позвонить другу, после чего водитель поехал дальше.
Таксист мастурбировал при пассажирке
- !2 января другая жительница Санкт-Петербурга рассказала, как этот же таксист смотрел порно и самоудовлетворялся при ней во время поїздки.
- Таксист интересовался у девушки, когда у нее был первый секс. По ее словам, сначала ей показалось, что он смотрит порно, но потом это стало очевидно.
- За нанесенный моральный ущерб служба такси предложила клиентке промокод на три бесплатных поездки.
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