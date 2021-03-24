В своем дневнике школьник рассказывал об изготовлении взрывчатых веществ, показывал процесс их изготовления, делился планами.

В Сочи задержали учащегося лицея, который якобы планировал массовое убийство одноклассников.

Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные силовиков.

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Школьник вел дневник в социальной сети, где рассказывал об изготовлении взрывчатых веществ, показывал процесс их изготовления, делился планами и публиковал картинки с надписью «Ненависть».

О его задержании стало известно утром в среду, 24 марта. Силовики якобы обнаружили и изъяли в его квартире вещества для изготовления самодельных взрывных устройств.

Главные новости Украины и мира на утро 24 марта

Бойня в оккупированной Керчи

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство".

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Автор: Денис Прядко