Путин стремится продемонстрировать, что он "главный", считает Шон Белл.

Путин приказал усилить границу РФ, чтобы представить войну как угрозу национальной безопасности и напугать местное население.

Такое мнение высказал вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл в комментарии Sky News, комментируя информацию в СМИ о том, что российский президент поручил ФСБ "прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий".

По его словам, РФ нужно сосредоточить все свои военные ресурсы на предстоящем украинском контрнаступлении, а Путин не хочет отдавать приказ о новой волне мобилизации, поскольку боится внутренних беспорядков.

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Усиливая безопасность границ, он может представить войну как угрозу национальной безопасности России. Так как рейды и атаки по территории РФ подорвали чувство безопасности, Путин стремится продемонстрировать, что он "главный", добавляет Белл.

Он считает, что режим повышенной безопасности будет включать оборудование, которое обеспечит видимое сдерживание любых атак. Однако приоритетом для Путина будет линия фронта, и он будет стремиться напугать местное население, чтобы оно помогало, предоставляя рабочую силу.

Также РФ могла бы усилить меры защиты, укрепив границу, выкопав траншеи и построив заборы. "Все эти шаги будут направлены на то, чтобы создать видимые признаки того, что Путин "защищает свой народ", хотя причиной войны стало его вторжение в Украину", - добавил Белл.

Путин поручил укрепить границу: что известно

28 мая Reuters сообщил, что российский президент приказал Федеральной службе безопасности усилить охрану границ, чтобы обеспечить "быстрое" перемещение российских военных и гражданских на оккупированные территории.

Во время поздравления силовиков с днем пограничника, Путин сказал, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрыть" рубежи вблизи зоны боевых действий.

Как известно, бойцы "Российского добровольческого корпуса" уже несколько раз заходили на территорию РФ, прорывая границу. Во время одного из таких рейдов они захватили БТР, стрелковое оружие и другую технику.

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