Украинские военные активно атакуют россиян на бахмутских флангах и постепенно продвигаются.

На нескольких восточных направлениях украинские военные продолжают обороняться и наступать. В частности, за прошедшие сутки уничтожены 114 российских оккупантов и ранены еще почти 300. Об этом на брифинге сообщил спикер восточной группировки войск полковник Сергей Череватый, передает корреспондент УНИАН.

Да, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, постепенно оттесняя врага.

В то же время, враг осуществляет отчаянное сопротивление, сотни раз обстреливая позиции украинских войск из артиллерии и минометов.

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"В ходе боев мы уничтожили 80 оккупантов, 184 - получили ранения", - рассказал Череватый.

Также подбит вражеский танк, два миномета "Тюльпан", самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", пять пушек, два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21", три полевых склада с боеприпасами и четыре беспилотника.

"Если говорить о Лимано-Купянском направлении, то здесь враг пытается перехватить инициативу, Силы обороны сдерживают его...", - отметил полковник.

По его словам, на этом направлении уничтожены 34 оккупанта, а 115 - ранены. Также подбит вражеский танк Т-72, боевая машина пехоты, САУ "Пион", две пушки, беспилотник, три полевых склада с боеприпасами и семь авто, которые подвозили эти боеприпасы.

Череватый также уточнил, что украинские военные активно атакуют россиян на Бахмутских флангах - северном и южном.

"Там ежедневно имеем определенное движение, которое где-то считается сотнями метров, а если говорить о неделях - километрами. Еще не десятки километров, но мы здесь действуем очень осмотрительно, учитывая, что у нас паритет с врагом и нет большого преимущества над ним", - сказал он.

В частности, из-за этого ВСУ осмотрительно используют маневр охвата врага и весь спектр тактического новаторства.

"Чтобы постепенно и с наименьшими потерями, что нам удается, продвигаться, оттеснять врага, осуществлять огневой контроль и делать все, чтобы улучшить свое тактическое положение и ухудшать - врага, наносить ему максимальные потери, максимально сохраняя свой личный состав и технику", - отметил спикер.

По словам Череватого, украинские военные сорвали врагу крупную стратегическую наступательную операцию, которую россияне анонсировали весной.

В то же время, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское (Донецкая область).

По его словам, на этих направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминируют местность и осуществляют контрбатарейную борьбу.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки мокрые Ялы - здесь преимущество на нашей стороне", - сказал майор.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, кроме восточных направлений, Силы обороны Украины успешно наступают и на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там украинские защитники и Защитницы закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

По данным Генштаба ВСУ, в течение минувших суток ВСУ ликвидировали еще 710 российских оккупантов и несколько десятков единиц вражеской техники, в том числе почти 40 единиц артиллерии.

Общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 239 010 человек.

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