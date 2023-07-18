Всего в Украине уничтожено более 239 тысяч российских военных.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 710 российских оккупантов и почти 40 единиц вражеской артиллерии. Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 239 010 человек.

Кроме того, враг потерял еще:

4 119 танков (4 за сутки),

8 051 боевую бронированную машину (17 за сутки),

4 542 артиллерийские системы (38 в сутки),

689 реактивных систем залпового огня (4 за сутки),

3 839 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 за сутки),

7 086 единиц автомобильной техники и автоцистерн (27 в сутки).

В то же время, за минувшие сутки не претерпела изменений статистика российских потерь в средствах противовоздушной обороны - 428, самолетах - 315, вертолетах - 310, крылатых ракетах - 1 273, кораблях и катерах - 18, а также специальной технике - 677 единиц.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают успешное наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и ведут меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, за прошедшие сутки украинская авиация 11 раз ударила по районам скопления российских войск, вооружения и военной техники.

В то же время, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили район сосредоточения живой силы россиян, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.

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