Россияне заявили о задержании украинца.

В России подтвердили попытку отравления выпускников Армавирского военного авиационного училища. В покушении обвиняют 33-летного мужчину, он родом из оккупированного Мелитополя.

Как сообщатся в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации, открыто уголовное дело по статье "террористический акт", мужчину задержали. Указывается, что он живет на территории страны с 2015 года.

"В октябре 2023 года с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления ими в пищу в ходе массового мероприятия", - говорится в сообщении.

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Попытка отравления российских летчиков: что известно

Напомним, недавно в российских Telegram-каналах сообщили, что на годовщину выпуска Армавирского военного авиационного училища передали "подарок" в виде торта и нескольких ящиков виски.

Торт разрезали, но решили не есть, поскольку не смогли выяснить, кто мог сделать такой подарок. Утверждалось, что силовики задержали курьера. Во время допроса он якобы признался, что в торт и виски добавили сильнодействующий яд.

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