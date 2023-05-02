По рублю с продажи каждого пакета якобы будут отправлять оккупантам.

В России запустили продажу "патриотических" пакетов для мусора ZOV.

Как сообщают росСМИ, 1 рубль по продаже пакетов производитель будет отправлять "на нужды СВО". "Изюминкой "этих черных пакетов стала большая" патриотическая " надпись ZOV на этикетке.

В ассортименте пакеты двух объемов - до 35 и до 60 л. на рекламных буклетах пакетов также изобразили оккупационное войско РФ с призывом "помочь просто".

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"Патриотизм" страны-оккупанта просто зашкаливает. Часто россияне прибегают к шоковым и странным действиям, чтобы доказать, как они любят режим Путина и страну, которая устроила кровавую войну против Украины. Недавно россиянин заставлял ребенка "убивать" украинца в эфире чат-рулетки. Ребенок с воодушевлением выполнил поручение.

В то же время трофеи с войны в России выдают за награду. Также в России победителей детского фестиваля по каратэ пообещали награждать медалями из "осколков боеприпасов НАТО".

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