Василий Рыбников

Вся Россия растроганно следит за романтической историей удивительных отношений президента Владимира Путина и "звездного мальчика" Никанора - красивого, но своенравного подростка из Воркуты, которому, по утверждениям одноклассников, "в прямом смысле не заткнуть".

Некоторые считают, что невозможность заткнуть мальчику Никанору, особенно в прямом смысле, Владимир Владимирович Путин воспринял как очень интересный случай в своей многолетней практике. Неслучайно президент РФ во время встречи со школьниками во Владивостоке начал с многообещающей фразы: "Если бы я был каким-то узким специалистом, я бы продолбил вам", после чего туманно намекнул мальчикам на "то, что вы не знаете или чего могли бы не знать".

"Ночью меня разбуди, и я все расскажу", - уже более откровенно намекнул Владимир Владимирович.

Неслучайно президент РФ во время встречи со школьниками во Владивостоке начал с многообещающей фразы: "Если бы я был каким-то узким специалистом, я бы продолбил вам", после чего туманно намекнул мальчикам на "то, что вы не знаете или чего могли бы не знать".

Первым на хитрую удочку Путина попался мальчик Егор, попросивший любимого президента подписаться на его канал в YouTube.

"Где нужно подписать? Егор, подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?" - взволнованно спросил у него Путин, но так ничего и не понял, и Егора в итоге пронесло.

А потом на сцену вышел "звездный мальчик" Никанор и с глумливой усмешкой сообщил Путину, что тот так увлекся аудиторией, что в своем выступлении перепутал Семилетнюю войну с Северной. Директриса мальчика Никанора немедленно раскричалась, что этого маленького обнаглевшего ублюдка нужно немедленно сдать в поликлинику для опытов, но Путин лишь многозначительно улыбнулся в штаны...

Сколько бы ни завывала национал-предательская колонна о том, что мальчик Никанор теперь не жилец, слабо утешая себя тем, что "дальше Воркуты его не сошлют", потому что он, собственно, уже и так из Воркуты, в Кремле на грязные фокусы Никанора реагировали сдержанно, а сам Путин, в конце концов, сказал, что, мол, молодые ребята - это прекрасно. В этот момент стало окончательно ясно, что Владимир Владимирович накажет мальчика Никанора каким-то своим, особым способом, как узкий специалист. А может, и уже наказал. Не случайно через несколько дней кремлевский пресс-секретарь Песков многозначительно заявил: "Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить".

Специфическое наказание Никанора вызвало много зависти в православных кругах.

"А вот советским школьникам в попу не дули!" - в частности, возмутилась какая-то патриотическая актриса в социальных сетях.

Но в целом русские люди восприняли ситуацию с одобрением. Единственное, что беспокоило общественность, так это совершенно необъяснимая ошибка президента: как такой выдающийся историк, как Владимир Владимирович Путин, мог перепутать одну войну с другой?..

Но в целом русские люди восприняли ситуацию с одобрением. Единственное, что беспокоило общественность, так это совершенно необъяснимая ошибка президента: как такой выдающийся историк, как Владимир Владимирович Путин, мог перепутать одну войну с другой?.. Впрочем, и тут все очень быстро встало на свои места: оказалось, что это была вовсе не оговорка, а хитрый способ узкого специалиста вычислить подходящего мальчика.

"Оговорка Владимира Владимировича неслучайна. Это такой педагогический приём для проверки", - объяснила председатель регионального отделения Российского движения школьников в Коми Ольга Медведева.

Так "звездный мальчик" Никанор обогатился многими печальными знаниями, которых, выражаясь словами Путина, он "мог бы и не знать", да и вряд ли бы хотел. Но длинный язык в России всегда приводит к чему-то подобному. Мальчику Никанору еще не раз предстоит это понять - если он, конечно, проживет для этого достаточно долго.