До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину "Байкал Электроникс" заказывала производство чипов, в том числе их корпусирование, на тайваньской фабрике TSMC.

Больше половины партий чипов Baikal, которые выпускает российская компания "Байкал Электроникс", на выходе оказываются бракованными, сообщают "Ведомости" со ссылкой на компании-производители радиоэлектронной продукции.

По данным "Ведомостей", "Байкал электроникс" расширяет эксперимент по корпусированию своих чипов в России. До вторжения России в Украину компания заказывала производство чипов, в том числе корпусирование, на тайваньской фабрике TSMC. "Байкал электроникс" планировала довести объем производства до 600 000 чипов за 2025 год, но из-за санкций прекратила сотрудничество и в 2022 году не стала отгружать в Россию 300 000 уже выпущенных процессоров Baikal.

В итоге в "Байкал Электроникс" начали эксперименты по переносу сборки процессоров "на отечественные мощности", но "больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными".

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По мнению источников, это связано в том числе с оборудованием предприятий, которое необходимо уметь настраивать, а также с недостаточными компетенциями людей, занимающихся корпусированием чипов.

"В России могут корпусировать небольшое количество процессоров, но когда речь заходит о серии, то появляется много брака. Производители не могут держать одинаково хороший уровень на всех изделиях", - заявил один из собеседников.

Завоз чипов в РФ - детали

За первые 9 месяцев 2023 года Россия импортировала передовые микропроцессоры от ведущих американских и европейских производителей на сумму более $1 млрд. Таковы засекреченные данные российской таможенной службы, попавшие в распоряжение Bloomberg.

Как передает агентство, более половины от общего объема импортированных полупроводников и интегральных схем за указанный период приходится на западные компании. В их числе американские Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

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