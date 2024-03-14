Индийское правительство, которое активно покупает российскую нефть, дало старт проекту стоимостью 15 млрд долларов по строительству трех заводов, которые будут производить полупроводниковые интегральные микросхемы. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в своем видеообращении, пишет Hindustan Times.
"13 марта 2024 года – особый день в усилиях Индии стать центром производства полупроводников", – заявил государственный деятель.
Первое предприятие в Индии, где будут производить полупроводники, построит Tata Electronics Private Limited. Местом строительства выбрали штат Гуджарат, расположенный на западе Индии.
Другая компания, которая входит в эту же промышленную группу, построит завод по сборке и испытанию полупроводников в штате Ассам (северо-восточная Индия). Кроме того, индийская CG Power and Industrial Solutions Limited построит в Гуджарате завод, где будут собирать и тестировать чипы.
Полупроводниковое противостояние
За счет таких инвестиций правительство Индии стремится превратить страну в глобальный производственный центр и составить конкуренцию ведущим мировым державам. Напомним, полупроводники превратились в одно из ключевых полей геополитического противостоянии США и КНР.
В прошлом году сообщалось, что американская администрация работает над дальнейшим ужесточением ограничения экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай. В то же время Пекин объявил о запрете на поставки микросхем памяти американского производителя Micron, и в Вашингтоне заявили, что "не будут терпеть" таких действий.
Сейчас Соединенные Штаты имеют несколько основных производителей микросхемного оборудования: это Applied Materials, KLA и Lam Research. Вместе с японской Tokyo Electron и европейской ASML Holding они занимают доминирующие позиции в отрасли. По мнению экспертов, без доступа к их продукции построить линии, способные производить самые современные микросхемы, невозможно.
Также напомним, что еще в 2022-м администрацией Джо Байдена были введены новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Россию и КНР. Речь шла о графических процессорах, которые продают компании Nvidia и Advanced Micro Devices.