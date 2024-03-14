Полупроводники стали едва ли не ключевым полем геополитической битвы между ведущими мировыми государствами.

Индийское правительство, которое активно покупает российскую нефть, дало старт проекту стоимостью 15 млрд долларов по строительству трех заводов, которые будут производить полупроводниковые интегральные микросхемы. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в своем видеообращении, пишет Hindustan Times.

"13 марта 2024 года – особый день в усилиях Индии стать центром производства полупроводников", – заявил государственный деятель.

Первое предприятие в Индии, где будут производить полупроводники, построит Tata Electronics Private Limited. Местом строительства выбрали штат Гуджарат, расположенный на западе Индии.

Видео дня

Другая компания, которая входит в эту же промышленную группу, построит завод по сборке и испытанию полупроводников в штате Ассам (северо-восточная Индия). Кроме того, индийская CG Power and Industrial Solutions Limited построит в Гуджарате завод, где будут собирать и тестировать чипы.

Полупроводниковое противостояние

За счет таких инвестиций правительство Индии стремится превратить страну в глобальный производственный центр и составить конкуренцию ведущим мировым державам. Напомним, полупроводники превратились в одно из ключевых полей геополитического противостоянии США и КНР.

В прошлом году сообщалось, что американская администрация работает над дальнейшим ужесточением ограничения экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай. В то же время Пекин объявил о запрете на поставки микросхем памяти американского производителя Micron, и в Вашингтоне заявили, что "не будут терпеть" таких действий.

Сейчас Соединенные Штаты имеют несколько основных производителей микросхемного оборудования: это Applied Materials, KLA и Lam Research. Вместе с японской Tokyo Electron и европейской ASML Holding они занимают доминирующие позиции в отрасли. По мнению экспертов, без доступа к их продукции построить линии, способные производить самые современные микросхемы, невозможно.

Также напомним, что еще в 2022-м администрацией Джо Байдена были введены новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Россию и КНР. Речь шла о графических процессорах, которые продают компании Nvidia и Advanced Micro Devices.

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