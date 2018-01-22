В России собака застрелила охотника из ружья

В Краснокутском районе Саратовской области РФ 21 января произошел необычный несчастный случай со смертельным исходом.

Примерно в 9:40 в поле, расположенном в пяти километрах от с. Дьяковка, на охоте находился местный житель Сергей Терехов 1953 г.р. Он выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться, передает "Регион 64".

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В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины.

Прогремел выстрел - и Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Тюмени полицейский случайно выстрелил в себя на охоте, в результате чего скончался. По одной из версий, это случилось, когда мужчина решил прикладом ружья добить енота. Животное он с друзьями перед этим переехал на автомобиле. Ружьё неожиданно выстрелило, убив хозяина.