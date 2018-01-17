В России суд приговорил священника к 14 годам тюрьмы за педофилию

В России Приозерский городской суд Ленинградской области признал виновным священника Глеба Грозовского по делу о растлении несовершеннолетних в православных лагерях России и Греции.

Суд назначил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Священник свою вину признавать отказывается и все обвинения называет "абсурдными".

"Приговор мне понятен, он будет обжалован. Это еще не конец, вы станете свидетелями другой картины", - сказал Грозовский в зале суда.

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Как сообщает издание, изначально прокуратура ходатайствовала о 15 годах колонии строгого режима, а также требовала на 12 лет лишить его права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием.

Как сообщал УНИАН, Папа Франциск в Чили попросил прощения у детей, пострадавших от действий священников-педофилов.