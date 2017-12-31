Зажгли не по-детски: на Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку (видео)

17:57, 31 декабря 2017
Русский міръ
1760 0

Главная елка Сахалина полностью сгорела в новогоднюю ночь.

Елка высотой 25 метров была установлена на площади / скриншот

В центре Южно-Сахалинска в разгар празднования Нового года дотла сгорела елка.

Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

«Елка загорелась примерно после часа ночи. Пожарные тушат догорающие конструкции, всем сказал отойти подальше», — сказал собеседник агентства.

Читайте такжеНе дождались: в столице Казахстана буквально зажгли новогоднюю елку (видео)

Елка высотой 25 метров была установлена на площади Ленина в середине декабря.

В ролике слышно, как ведущий праздничного концерта призывает присутствующих сохранять спокойствие. «Ничего страшного, мы встретили Новый год. Давайте все вместе пошумим», — призывает он, анонсируя выступление следующих артистов. В это время на площади появляются пожарные автомобили, а елку полностью охватывает пламя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #елка на Сахалине#на Сахалине сожгли елку
Новость в сюжете: Празднование Нового года 2018