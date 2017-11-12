Новая "жила" для боевиков: главарь "ЛНР" Плотницкий решил добывать золото

Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что в следующем году планируется открытие шахты по добыче золота на оккупированной территории, передает РИА "Новости".

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"Я попробую сделать так, чтоб в 2018 году открылась наша золотая шахта, попробуем добывать наше золото, которое находится на территории республики", - рассказал он в эфире одного из телеканалов.

По его словам, "ЛНР" не ожидает, что предприятие будет "сверхприбыльным", но какую-то прибыль оно все-таки будет приносить.