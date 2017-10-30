Норвежский суд вынес приговор россиянину за попытку взорвать бомбу в центре Осло

Норвежский суд в понедельник, 30 октября, приговорил 17-летнего россиянина за попытку взорвать бомбу в центре Осло к девяти месяцам тюрьмы.

Как передает DW.com, суд посчитал доказанным, что уроженец Ингушетии не нес взрывное устройство в лес для его испытания, а планировал подорвать его возле станции метро. В то же время эта попытка не была расценена как террористический акт.

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Несмотря на то, что прокуратура требовала для юноши наказания в виде двух лет лишения свободы, суд, принимая решение, учел "низкую разрушительную силу" взрывного устройства. Молодой человек собрал его, изучая ролики в интернете. В Норвегию он вместе с семьей приехал в 2010 году, а инцидент с бомбой произошел в апреле этого года.

Молодой человек может выйти на свободу уже в январе 2018 года, поскольку находится в заключении с апреля. Некоторые издание пишут, что он приобрел "радикальные воззрения" под влиянием общения в мессенджерах Telegram и Whatsapp.