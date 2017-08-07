В Норвегии оштрафовали россиянина за незаконное пересечение границы, чтобы справить малую нужду

Норвежские пограничники оштрафовали за незаконное пересечение границы 52-летнего россиянина, который до проверки документов отошел в лес справить малую нужду.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.no.

Инцидент произошел утром, когда россиянин в компании еще двух граждан РФ прибыл на пункт пропуска Стурскуг в провинции Финнмарк.

"Он был пассажиром автомобиля, который должен был пересечь границу. Однако у мужчины не было необходимых документов", - рассказали норвежские пограничники.

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Мужчине нужно было подождать, пока пограничники проведут необходимую проверку.

"Пока мы проверяли документы, он покинул комнату ожидания. Он просто встал и ушел в Норвегию, где помочился. У нас есть туалет, он мог воспользоваться им", - рассказали норвежские пограничники.

За незаконное пересечение границы россиянина оштрафовали на 5 тысяч крон (свыше 520 евро). Штраф он заплатил на месте.