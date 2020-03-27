Студента из РФ, попросившего не поздравлять его с 23 февраля, заставили писать объяснительную

Студент считает обвинения необоснованными.

Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики обязала студента третьего курса нижегородского филиала Богдана Бубнова написать объяснительную из-за поста, в котором он попросил не поздравлять его с Днём защитника Отечества.

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Об этом пишет «Медиазона».

21 февраля Бубнов написал во «Вконтакте», что он не защитник и не собирается им становиться, поэтому попросил не поздравлять его с 23 февраля.

«Да, я учусь в Военном учебном центре, но только чтобы сбросить с себя оковы призывного рабства. В Российской Федерации не создан тот уровень жизни, который хочется защищать», - написал студент.

19 марта вуз прислал ему уведомление, в котором потребовал в течение трёх дней написать объяснительную. По мнению администрации вуза, этим высказыванием Бубнов нарушил правила внутреннего распорядка университета, а именно нанёс вред его деловой репутации, и теперь студенту грозит дисциплинарная ответственность.

В свою очередь студент считает обвинения необоснованными.

Как сообщал УНИАН, в поселке Мичуринский Пензенской области для учеников местной кадетской школы ввели обращения к учителям «господин» и «госпожа».