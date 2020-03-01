На Масленице в России погибла трехлетняя девочка
15:04, 01 марта 2020Русский міръ
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Участники соревнования перетягивали машины на бревнах, когда натянутая автомобильная лебедка оторвалась от машины и попала в ребенка.
Фото: Ногинск | Городок / «ВКонтакте»
В воскресенье, 1 марта, россиянин и трехлетняя девочка погибли во время празднования Масленицы в подмосковных Электроуглях.
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Об этом говорится в сообщении одной из групп запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в ходе мероприятия «Внедорожная Масленица». Участники соревнования перетягивали машины на бревнах, когда натянутая автомобильная лебедка оторвалась от машины и попала в ребенка и мужчину. По другим данным, посетители мероприятия погибли из-за оборвавшегося троса, которым вытаскивали джип.
Девочка умерла на месте, россиянина пытались спасти, но он скончался до приезда скорой.
Как сообщал УНИАН, в одном из детских садов в российской Перми отметили Масленицу под песню про водку и вино.
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