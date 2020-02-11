В России в кабинете у гинеколога установили видеокамеру, чтобы "бороться с терроризмом"

Женщины требуют убрать камеру.

В России жительницы Калининграда требуют убрать видеокамеру из кабинета УЗИ в женской консультации.

Об этом пишут РИА «Новости».

Читайте также"Уйди на**й отсюда!": в России пьяный гинеколог обматерил пациентку (видео)Отмечается, что одна из пациенток пришла в женскую консультацию на УЗИ органов малого таза, и раздевшись, увидела видеокамеру, установленную прямо напротив кушетки для пациенток.

Еще в октябре женщина обратилась в Минздрав региона, и ей ответили, что консультация якобы является «публичным местом». Тогда девушка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство перенаправило обращение в женскую консультацию, откуда на днях пришел ответ, что медучреждение не нарушает прав пациентов, а установку системы наблюдения объяснили законами о противодействии коррупции и терроризму. Сейчас девушка нашла других женщин, не готовых обнажаться перед камерой, и они вместе обратились к правозащитникам.

На данный момент в связи со сложившейся ситуацией проводится доследственная проверка.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одесском обласном онкодиспансере обнаружили скрытую камеру в гинекологии.