У Медведева на новой должности такая же зарплата, какая была во времена его премьерства
18:27, 30 января 2020Русский міръ
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15 января правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Он заявил, что принял решение из-за предложенных президентом поправок к Конституции.
Фото: REUTERS
Президент России Владимир Путин подписал указ о заработной плате Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совбеза.
Экс-глава российского правительства будет получать 618 тысяч 713 рублей. Документ опубликовало РИА Новости.
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Таким образом, зарплата бывшего премьер-министра РФ не изменилась. В октябре 2019-го Путин индексировал Медведеву зарплату на 4%. По расчетам отдельных СМИ, тогда он получал 618,7 тысячи рублей.
15 января правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Он заявил, что принял решение из-за предложенных президентом поправок к Конституции.
16 января Путин подписал указ о назначении новым премьером Михаила Мишустина, а Медведеву придумали новую должность – заместителя председателя Совбеза.
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