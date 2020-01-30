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У Медведева на новой должности такая же зарплата, какая была во времена его премьерства

18:27, 30 января 2020
Русский міръ
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Фото: REUTERS

Экс-глава российского правительства будет получать 618 тысяч 713 рублей. Документ опубликовало РИА Новости.

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Таким образом, зарплата бывшего премьер-министра РФ не изменилась. В октябре 2019-го Путин индексировал Медведеву зарплату на 4%. По расчетам отдельных СМИ, тогда он получал 618,7 тысячи рублей.

15 января правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Он заявил, что принял решение из-за предложенных президентом поправок к Конституции.

16 января Путин подписал указ о назначении новым премьером Михаила Мишустина, а Медведеву придумали новую должность – заместителя председателя Совбеза.

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