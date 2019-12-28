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В центр Москвы завезли снег (фото)

17:34, 28 декабря 2019
Русский міръ
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В центр Москвы завезли снег  / фото Дождь

В мэрии Москвы пояснили, что снег привезли для горки для сноубордов, которую установят на Тверской, пишет "Дождь".

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В инстаграме парка «Зарядье» опубликовали фотографию стоящих в сугробе елок и пригласили «приходить посмотреть на снег».

Декабрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, средняя температура составила 1,3 градуса тепла. При этом метеорологи уточнили, что это предварительные итоги и за последние три дня месяца ситуация может измениться.

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Теги: #снег#Москва