В центр Москвы завезли снег (фото)

Снег привезли для горки для сноубордов.

В Москве на Тверскую привезли снег. Его также привезли в парк «Зарядье».

В мэрии Москвы пояснили, что снег привезли для горки для сноубордов, которую установят на Тверской, пишет "Дождь".

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В инстаграме парка «Зарядье» опубликовали фотографию стоящих в сугробе елок и пригласили «приходить посмотреть на снег».

Декабрь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, средняя температура составила 1,3 градуса тепла. При этом метеорологи уточнили, что это предварительные итоги и за последние три дня месяца ситуация может измениться.