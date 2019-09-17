В России заподозренный в педофилии майор полиции выпал из окна и разбился

В момент трагедии полицейский был дома один, предсмертной записки не оставил.

В российском Ульяновске из окна на пятом этаже жилого дома выпал и насмерть разбился бывший сотрудник регионального управления ГИБДД майор полиции, недавно уволенный со службы в связи с уголовным делом о сексуальном насилии над ребенком.

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Отмечается, что инцидент произошел 9 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Тело погибшего обнаружили на земле рядом с одним из домов на улице Ефремова. В момент трагедии он был дома один, предсмертной записки мужчина не оставил.

Следственные органы проводят проверку по факту смерти бывшего полицейского.

Указывается, что за несколько дней до гибели мужчину уволили из органов внутренних дел, так он стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней.

Как ранее сообщал УНИАН, в России педофил четыре дня держал школьницу взаперти и насиловал.