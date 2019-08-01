Зеленский стал вторым по обсуждаемости в России политиком

Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа.

В рейтинге политических персон по упоминаемости в российской прессе, составленном "Системой комплексного анализа новостей" (СКАН) агентства "Интерфакс", первое место традиционно продолжает занимать президент России Владимир Путин.

По итогам июля он получил 296 957 ссылок в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, пишет NEWSru.com.

А на вторую строчку вышел новый президент Украины Владимир Зеленский, получивший 155 878 упоминаний.

Зеленский с большим отрывом обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа, который получил 94 761 упоминание в СМИ РФ.

На четвертой строчке рейтинга - российский премьер-министр Дмитрий Медведев (61 058 ссылок).

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Экс-президент Украины Петр Порошенко вышел на пятое место, поднявшись на одну сроку рейтинга, - его упомянули 53 279 раз.

На шестой позиции находится также улучшивший свою позицию на одну строчку по сравнению с июнем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (22 579 ссылок).

В рейтинг по итогам июля вернулись президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 ссылки, седьмое место) и экс-президент Украины Виктор Янукович (22 633 ссылки, восьмое место).

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный занял девятое место по итогам упоминаний в связи с массовыми акциями протеста против недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, а также в связи с его возможным отравлением неизвестными химическими веществами. В рейтинге упоминаемости СМИ за июль он получил 21 937 ссылок.

Замыкает десятку самых упоминаемых в российской прессе персон мэр Москвы Сергей Собянин (21 121 упоминание в СМИ).

Данные рейтинг составляется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов. В настоящее время в этой системе анализа новостей насчитывается 33034 активных источников. Ежедневно в систему поступает более 300 000 документов.