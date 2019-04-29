В Екатеринбурге пенсионеры прорвались за ограждение и жадно набивали сумки пасхальным куличом (фото)

Кулич весом 3,796 кг попал в книгу рекордов России.

В Екатеринбурге пенсионеры во время раздачи пасхального кулича-рекордсмена жадно набивали им свои сумки.

Об этом сообщает Telegram-канал «Лентач».

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«Помните вчерашний гигантский кулич из Екатеринбурга весом почти в 4 тонны? Его потом решили раздать всем желающим, но бабки, почуяв халяву, полезли за ограждения и начали набивать куличом пакеты и сумки», – говорится в сообщении.

Кулич весом 3,796 кг попал в книгу рекордов России. Его вес – почти на тонну больше предыдущего рекорда. На изготовление кулича потребовалось 22 тысячи яиц, 300 кг сливочного масла и 2 тонны муки.

Его для жителей Екатеринбурга сделал фонд, который лоббирует строительство храма в центре города. «А против этого строительства просто куча людей. Такая пиар-акция, украшением которой стал макет будущего храма на куличе», – отмечает «Лентач».