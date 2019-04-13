"Пять ударов в грудь": в Москве школьники устроили поножовщину на субботнике

Одного парня забрали в больницу.

Подростки устроили поножовщину во время школьного субботника в Москве.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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"Сейчас по всей столице проходит уборка учебных территорий и прочая социальная активность. Во время одной из них и случился конфликт. Два 14-летних мальчика что-то не поделили, в руках одного из них появился нож — Женя П. получил пять ударов в область груди", - говорится в сообщении.

Отмечается, что куртка спасла подростка от серьезных повреждений и парень остался жив. Школьника забрали в больницу.

Как сообщал УНИАН, в марте в одной из московских школ произошел конфликт между девочками-подростками. Агрессивная сверстница ударила свою одноклассницу ножом.